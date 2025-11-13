¡Exclusiva! Christian Nodal confirma lugar y fecha para su boda por la iglesia con Ángela Aguilar

Durante los eventos del Latin Grammy en Las Vegas y tras el revuelo que causó la noticia que dio Ángela Aguilar sobre su boda por la iglesia, Christian Nodal confirmó en exclusiva para Ventaneando que la unión matrimonial se celebrará en Zacatecas en mayo del 2026. ¡Ojo a lo que reveló sobre su ‘dueto’ con Vicente Fernández!