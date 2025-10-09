inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

"¡Nos vemos como quinceañeros!”, Cibad Hernández responde a las críticas de Cruz Martínez por los nuevos tatuajes de Alicia Villarreal

Cibad Hernández respondió a las críticas de Cruz Martínez por los ‘nuevos’ tatuajes . ¿Cibad Hernández se cuelga la la fama de Alicia Villarreal? Así contestó.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Cibad Hernández rompió el silencio y respondió a las críticas que lanzó Cruz Martínez sobre los ‘nuevos’ tatuajes . ¿Será que Cibad Hernández se cuelga la la fama de Alicia Villarreal? Esto contestó el influencer sobre sus seguidores y sus redes sociales.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×