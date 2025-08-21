inklusion logo Sitio accesible
Coco Levy revela que su hermana, Mariana Levy, le contó que Ariel López Padilla fue violento con ella

Coco Levy nunca levantó la voz ante la violencia que sufrió su hermana, Mariana Levy, ya que ella siempre procuró arreglar sus propios problemas y asegura que él no tiene necesidad de crear polémicas.

