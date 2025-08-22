Lord chanclazo se volvió viral por una caída en tienda; aquí el video

Las redes sociales sorprenden todos los días con nuevas aventuras presumidas por parte de los usuarios, en este caso así sucedió con estos personajes que se acercaron a una tienda en medio de las torrenciales lluvias. Ya que entraron al establecimiento pasó la tan repetida situación donde Lord Chanclazo está en el piso mientras sus amigos lo graban y se burlan de tan carismático momento.

¿Por qué Lord Chanclazo se hizo tan viral en las redes sociales?

Esta pieza videográfica es de los clásicos videos que impactan de manera positiva de inmediato. En el video se muestra a un hombre en el suelo indicando que su chancla se le “clavó” en su tobillo, mientras uno de sus amigos se ríe sin control, tal como el otro amigo que graba. Además, una de las cajeras de dicha tienda interviene de manera activa para tratar de quitarle la chancla al individuo que nunca se para durante el video.

Esta secuencia naturalmente produce risas para todos los que acuden a cualquiera de las miles de publicaciones que ya repitieron este video en redes como TikTok o X. Ante dicha situación, el video se ganó el cariño de las personas, pues todos los protagonistas se toman con total ligereza lo que ocurrió, pues incluso hay una previa del momento cumbre donde ese hombre termina en el suelo junto con algunas cervezas.

¿Por qué estos hombres llegaron tan mojados a la tienda?

Justamente en la parte previa de toda la secuencia se encontró el otro video donde se ve a los hombres llegando a la tienda. Pasan en medio de una calle realmente hecha un río por las lluvias torrenciales que están cayendo en México. Allí, incluso la chancla ya se le estaba yendo a ese hombre. Por ello, ya instalados en tierra firme, Lord Chanclazo terminó en el piso pues su chancla estaba totalmente mojada.

¿A ti te dio risa este video?

