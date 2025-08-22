¿De quién fue la culpa en el accidente que terminó con la vida de Brent Hinds? Esto dijeron las autoridades

El mundo musical sufrió la pérdida de un alma creativa, tal como lo expusieron sus ex compañeros de banda. Aunque muchos no querían creerlo, se confirmó que el hombre que se accidentó en Georgia era Brent Hinds. Dicho percance provocó que perdiera la vida, según los reportes médicos que atendieron el llamado. Ahora, esto se sabe al momento respecto a la culpabilidad de la otra persona que estuvo involucrada en el choque.

¿Qué le pasó a Brent Hinds, ex guitarrista de Mastodon?

El cantante y guitarrista que estuvo más de 20 años al lado de la banda de heavy metal sufrió un accidente el día de ayer (20 de agosto). Los reportes desde los Estados Unidos indicaban que él se trasladaba en su motocicleta, cuando en un cruce se encontró con una camioneta que estaba dando vuelta en una intersección, por lo que se generó el impacto.

La información que circuló fue que la camioneta no cedió el paso y eso provocó el impacto. En ese sentido, las autoridades policiacas indicaron que el hombre estaba inconsciente tras el choque. Sin embargo, cuando las asistencias médicas arribaron, lo declararon muerto.

¿De quién fue la culpa de la muerte de Brent Hinds?

Aunque todavía no existe una resolución final por parte de las autoridades de Atlanta, se indicó que la persona que manejaba la camioneta era una mujer. Esta no trató de huir y se indica que colaboró completamente con las autoridades. Por ello, se espera que exista un aviso temprano sobre las investigaciones correspondientes de este accidente vial.

Al momento se indica que no hay registro alguno de levantamiento de cargos en contra de esta ciudadana estadounidense. Sin embargo, los primeros reportes indicaron que este fatal encuentro podría haber sido provocado por la vuelta que hizo la camioneta en aquel punto de dicha avenida. Pero en estos momentos todo sigue su curso en cuanto a las actividades policiales para resolver el caso.

Mientras eso se resuelve, amigos, familiares y fanáticos lo despiden enalteciendo su aporte al heavy metal y la cultura del rock en general.

