Así fue la historia de amor del ‘Señor Aguilera’ y Gabriela Michel, madre de Aislinn y exesposa de Eugenio Derbez

Jorge Alberto Aguilera, esposo de Gabriela Castrejón Michel, quien falleció a causa de un infarto, relató cómo se conocieron él y la madre de Aislinn Derbez.

El reconocido locutor Jorge Alberto Aguilera, esposo de Gabriela Castrejón Michel, quien falleció a causa de un infarto, relató cómo se conocieron él y la madre de Aislinn Derbez. Así contó la historia de amor que vivió con la exesposa de Eugenio Derbez.

