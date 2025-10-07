¡Después de 20 años, se reconcilian los creadores de Amores Perros!
Durante la celebración del 25 aniversario del estreno de Amores Perros, en el Palacio de Bellas Artes, Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga hicieron las paces.
Como era de esperarse, el gremio de actores no tardó en reaccionar; entre ellos, Jorge Salinas y Adriana Barraza. ¿Por qué se pelaron? Aquí los detalles.
