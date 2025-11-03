“Es un ejemplo maravilloso”, Cynthia Rodríguez elogia a Carlos Rivera y revela si ya quieren tener más hijos
Mientras Carlos Rivera presentó nueva música, Cynthia Rodríguez aprovechó la ocasión para elogiar a su esposo. ¿Buscan tener más hijos? Así contestó Cynthia.
TV Azteca
Durante las festividades de Día de Muertos, Carlos Rivera presentó nueva música y reveló cómo ha transformado el terror que sentía por la muerte. Además, detalló sus intenciones por impulsar proyectos en Huamantla. Por su parte, Cynthia Rodríguez aprovechó la ocasión para elogiar a su esposo y anticipó el lanzamiento de una nueva marca de skincare. ¿Buscan tener más hijos? Así contestó Cynthia.
