Daniela Parra habla del proceso que enfrenta su padre y de los planes de su documental
A más de cuatro años de haber sido encarcelado por abuso sexual, Héctor Parra busca revertir la condena alegando violaciones al debido proceso. Así lo reveló Daniela Parra en exclusiva para Ventaneando; además, la exparticipante de La Academia VLA habló del documental que tiempo atrás anunció.
