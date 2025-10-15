Mesera pide el 40 por ciento de propina y las cosas se salen de control

Desde hace un tiempo, las redes sociales no solo han sido plataformas para diversión y entretenimiento, también para que algunas personas alcen la voz sobre algunas situaciones. Y es que, hace poco, un joven se viralizó por la alta propina que le querían cobrar en Cancún.

Un usuario de las redes sociales compartió su mala experiencia, pues acudió a un restaurante en Cancún. De acuerdo con lo que se comentó, el joven es identificado como @carlosdruckerg, quien compartió un video en TikTok en donde muestra el momento exacto en que una mesera le exige una propina excesiva.

Aunque lo más sorpresivo de esto, es que la mesera lo ataca con comentarios racistas y clasistas. Además, esta historia cuenta con cuatro partes en donde el usuario relata los malos tratos que recibe en un restaurante de playa, donde los cargos son muy elevados.

¿Por qué la mesera le quería cobrar el 40 por ciento de propina?

Los hechos comenzaron al momento de pagar la cuenta, en donde en algún momento la mesera le mencionó un 35 o 40 por ciento de propina. El joven, aunque tomó de manera tranquila estos hechos, cuestiona por qué la cantidad solicitada si solo es una persona, tras negarse a dejar dicho monto por servicio, la empleada del lugar tuvo una reacción que ha causado mucha polémica en las redes sociales.

¿Nunca había salido de su pueblo? Si no tiene para pagar propina, no hubiera venido. Aquí todos vienen con cosas de marca y se nota que las suyas son falsas

Tras varios intercambios de palabras, el joven decide mencionarle que el salario justo es responsabilidad de su empleador y no de los clientes. Pero al ver que las cosas no resultaban, la mesera se limita a decir: