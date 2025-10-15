¡Regresa una leyenda! sacude Exatlón México como el nuevo refuerzo del equipo Azul

La gran espera ha terminado, y la novena temporada de Exatlón México recibe a una nueva atleta como parte del refuerzo del Equipo Azul. Valery Carranza, es una atleta que combina fuerza, estrategia y velocidad como pocas. Con casi 30 años, Valery cuenta con una trayectoria consolidada, pues es una deportista que, en cada momento de su vida, da de qué hablar.

De las canchas al circuito: una estrella del fútbol bandera

Valery, antes de convertirse en una leyenda dentro de Exatlón México, fue una gran deportista dentro del fútbol bandera (flag football), disciplina en la que se consagró como una de las jugadoras más veloces y certeras del país. Su experiencia dentro de este deporte le ha brindado una gran fortaleza física y mental. Durante su primera participación en el reality, Valery demostró que no solo era una deportista de alto nivel, sino también una estratega que entendía cada milímetro del circuito.

Una leyenda azul que vuelve por todo

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Valery debutó en Exatlón México en la temporada 2020-2021, en donde sobresalió su desempeño, convirtiéndola en una. Valery debutó en Exatlón México en la temporada 2020-2021. Posteriormente, la atleta regresaría a la competencia en Exatlón All Stars 2023.

Ahora Valery regresa al Equipo Azul, con la promesa de darlo todo en cada circuito, incorporación que han celebrado los fans, quienes aseguran que su presencia impondrá fuerza y equilibrio a un equipo que recientemente se ha visto fuertemente dañado por la salida de una de sus atletas y la incertidumbre que existe por la lamentable lesión que sufrió Doris.

Un nuevo impulso para el Equipo Azul

Con la llegada de Valery a la novena temporada de Exatlón México, se espera que el panorama y la dinámica de la competencia se vea fuertemente afectada, pues la atleta podría aportar liderazgo dentro y fuera del circuito, pues su llegada representa una fuerte inyección de energía para todos los atletas.