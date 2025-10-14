inklusion logo Sitio accesible
¡Exclusiva! Eleazar Gómez desmiente rumores de su madre y habla del premio de La Granja VIP

Eleazar Gómez desmintió los rumores de que su mamá esté abandonada tras ser captada en un estado alarmante. ¿Qué haría con el premio de La Granja VIP? Así contestó.

Antes de convertirse en un granjero de La Granja VIP, Eleazar Gómez desmintió los rumores de que su mamá esté abandonada tras ser captada en la calle en un estado alarmante. Además, reveló que toma terapia después de haber sido acusado por violencia doméstica y habló de su presente amoroso con Miriam García Lara. ¿Qué haría con el premio de La Granja VIP? Así contestó el actor.

