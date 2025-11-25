¡Fátima Bosch encara el odio por su triunfo en Miss Universo!
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Fátima Bosch alzó la voz tras ser víctima de violencia digital tras coronarse en Miss Universo.
TV Azteca
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Fátima Bosch alzó la voz tras ser víctima de violencia digital luego de que se coronara en Miss Universo 2025. Así se pronunció la reina de belleza en redes sociales.
Galerías y Notas Azteca UNO