Se lee un mensaje de luto en el perfil de Ninel Conde

Ninel Conde es una figura cien por ciento reconocida en el medio y se ha mantenido vigente por muchas circunstancias. Una de las más comentadas en redes sociales, es la que se relaciona con sus cambios físicos. Es muy común observar en el espacio digital cómo le escriben comentarios respecto a su transformación, en este caso la más reciente fue la del cambio de color de ojos. Ante eso, se leyó hace unas horas un mensaje de luto en su perfil. Ante eso, algunos se encuentran preocupados.

¿Ninel Conde se encuentra bien?

Según lo reportado por diversas fuentes, la actriz y modelo gastó miles de pesos para cambiarse de manera permanente los ojos. Por ello, un sector de los seguidores de la farándula contestaron preocupados, pues hay múltiples historias de cambios físicos que requieren cirugía y los cuales terminan mal.

Sin embargo, parece que el mensaje de luto fue publicado por la propia Ninel, por lo cual se preguntaron qué está pasando en la vida privada de la nacida en Toluca. Y es que en su más reciente publicación de Instagram se ve una imagen propia con una frase que comienza diciendo “Que en paz descanse…”.

Pero el resto de dicho mensaje continúa: “... esa parte de mi que aguantaba cualquier cosa con tal de no perder a nadie”. Es decir, simplemente jugó con una frase así para indicar que no va a soportar malos tratos con tal de mantener a ciertas personas cerca.

¿Cuánto costó la cirugía de ojos que se hizo Ninel Conde?

La mujer de 49 años vivió su más reciente cambio físico con la ya mencionada operación de ojos. Eso le provocó múltiples comentarios en redes sociales, pues se filtró que dicha cirugía donde se cambió el color de sus ojos de café a verde olivo costó cerca de 12, 000 dólares… lo equivalente a más de 200 mil pesos mexicanos.