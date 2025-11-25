Estos son los colores que usan las personas con alta autoestima, según la psicología

Es una realidad que los colores son capaces de proyectar todo tipo de emociones y sentimientos, por eso las personas al portarlas en su ropa pueden enviar todo tipo de mensajes, por lo que se vuelve importante hacer una buena elección de ellos en nuestro día a día.

Venga La Alegría | Programa 25 de noviembre Parte 2 | La visita en el foro de Pablo Montero, Kike Mayagoitia y mucha diversión TV Azteca [VIDEO] Kike habla fuerte sobre Eleazar y Sergio tras su salida de La Granja VIP, todas las emociones del Sin Palabras, la visita de Pablo Montero y los mejores juegos.

Dentro de la psicología, se sabe que hay tonalidades que son capaces de proyectar alta autoestima. Para que los conozcas más a fondo te detallaremos de qué elementos se tratan y la opinión de los expertos al respecto.

¿Cuáles son los colores que usan las personas con alta autoestima?

Como ya lo sabemos cada tonalidad tiene un significado diferente, el cual merece la pena conocer a profundidad. Dentro de la psicología de los colores, usualmente las personas con alta autoestima suelen usar los siguientes:

Rojo: determinación y liderazgo.

Amarillo: creatividad y optimismo.

Azul: confianza y estabilidad.

Verde: equilibrio emocional.

Morado: poder personal.

En especial considerando que muchos de estos colores suelen ser muy llamativos, por lo tanto al emplearlos en nuestro outfit nos ayudará a sobresalir de los demás, provocando que no pasemos inadvertidos en ningún momento. Hay que aclarar que esto no implica que si no portas esos tonos eres de baja autoestima.

Por otro lado, también son tonos que puedes colocar no solo en tu ropa, también en accesorios y en la decoración de tu habitación, algo que puedes aprovechar, dependiendo de la sensación que quieras transmitir.

¿Qué acciones demuestran una alta autoestima?

En Palau Psicología explica que para identificar a una persona con alta autoestima, además de los colores, hay acciones que nos pueden ayudar a saberlo, pequeñas características que no pasan inadvertidas:

Se sienten a gusto sobre ellos mismos.

No juzgan a los demás.

Persiguen sus metas.

Hablan abiertamente de sus emociones.

Suelen ser autónomos.

Son creativos y son innovadores.

Defienden sus opiniones.

Recuerda que es algo que puede variar entre ellos ya que dependerá de la personalidad de los usuarios. Ahora ya tienes todos los datos sobre la psicología, factores que son importantes considerar.