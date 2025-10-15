¿Enrique Guzmán contempla a Silvia Pinal en su altar de Día de Muertos? Así contestó el cantante
Después de hablar del estado de salud de Alejandra, su hija, Enrique Guzmán respondió si contemplará a Silvia Pinal en su altar de Día de Muertos.
TV Azteca
Enrique Guzmán habló del estado de salud de su hija Alejandra tras su reciente cirugía y compartió que pronto comenzará a instalar la ofrenda de Día de Muertos en su casa; ¿Silvia Pinal estará incluída? Así contestó el consagrado cantante.
