Angélica Vale se sincera sobre su separación y revela cómo vive esta nueva etapa
La actriz habló con honestidad sobre el difícil proceso que atravesó y las nuevas oportunidades que comienzan a presentarse en su vida.
Angelica Vale compartió que fue ella quien tomó la decisión de poner punto final a su relación con Otto Padrón, después de darse cuenta de que ya había hecho todo lo posible por salvarla. De igual modo, expresó que sus hijos también fueron testigos de ese proceso y notaron el cambio positivo en ella tras la separación.