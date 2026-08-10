José Manuel Figueroa no da marcha atrás en su batalla legal contra Imelda Garza Tuñón

La disputa legal entre José Manuel Figueroa e Imelda Garza Tuñón continúa avanzando, mientras el cantante insiste en esclarecer las acusaciones que, asegura, afectaron su imagen y la dignidad de su fallecido hermano Julián Figueroa. Su abogado también destacó ante la importancia de analizar la llamada “huella digital” y el impacto que este tipo de señalamientos puede tener en los menores involucrados.