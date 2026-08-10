MasterChef 24/7 entra en su etapa más intensa al tener a los 10 mejoress cocineros
Entre despedidas, emocione sy nuevos retos la cocina más famosa de México entyra en una etapa decisiva rumbo a la gran final.
La competencia en MasterChef 24/7 entra en una etapa decisiva tras laeliminación de luis, quien despues de 12 semanas se despidió del reality culinario con mucho humor y agradecimiento. Mientras tanto, Claudia Lizaldi reveló que se prepara para festejar sus 48 años rodeada de su familia, amigos y seres querids.