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MasterChef 24/7 entra en su etapa más intensa al tener a los 10 mejoress cocineros

Entre despedidas, emocione sy nuevos retos la cocina más famosa de México entyra en una etapa decisiva rumbo a la gran final.

La competencia en MasterChef 24/7 entra en una etapa decisiva tras laeliminación de luis, quien despues de 12 semanas se despidió del reality culinario con mucho humor y agradecimiento. Mientras tanto, Claudia Lizaldi reveló que se prepara para festejar sus 48 años rodeada de su familia, amigos y seres querids.

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