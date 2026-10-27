Exclusiva: “Se vienen muchas sorpresas”; Camila Fernández comparte cómo ha vivido su nuevo embarazo

Las cámaras de Ventaneando captaron a Camila Fernández y su esposo, Francisco Barba, haciendo realidad el sueño de su hija Cayetana de ver por primera vez a Lara Campos en las Fiestas de Octubre. Al término de la presentación, la cantante dedicó unas palabras a nuestro lente y se sinceró sobre su nuevo embarazo, además de compartir cómo compaginará esta nueva etapa con su trabajo: “Se vienen muchas sorpresas”; aseguró.