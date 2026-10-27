Ivonne Montero se burla de la edad de Rafa Mercadante en La Granja VIP y lo deja sin palabras: "¡Cálmate!” (VIDEO)

Kevyn “Bicolor” tiene un chiste para cada ocasión y hay veces que termina involucrando a los demás en sus juegos. Para muestra, la broma que hizo sobre la edad de Kenny Avilés y que Rafa Mercadante siguió, sin imaginar que Ivonne Montero le respondería que él también ya está cerca del asilo. Y sin pensarlo demasiado, el conductor refutó diciendo que prácticamente tienen la misma edad, un momento que hizo estallar de risa a todos en La Granja VIP.