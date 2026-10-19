Niurka NO piensa perdonar a “Mono” Osuna en La Granja VIP y revela la FUERTE razón, ¡no solo por sus ofensas! (VIDEO)
Para Niurka, la rivalidad con “Mono” Osuna ya no es algo a lo que pueda dar marcha atrás y señaló que tiene motivos de sobra para tenerlo como enemigo.
Tras la polémica expulsión de Mónica Escobedo de La Granja VIP Segunda Temporada, siguen las rivalidades declaradas y las estrategias ya están empezando a trazarse. Y la que definitivamente no piensa darle tregua a sus rivales, es Niurka, quien sigue teniendo en la mira a Mario “Mono” Osuna y no está dispuesta a empezar de cero. La razón es simple: considera que cruzó límites al atreverse a hablar de su carrera profesional y de su familia, algo que ella considera sagrado y por lo que se contuvo a responderle de la misma forma.