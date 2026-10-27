Exclusiva: “He pasado momentos muy amargos”; Manuel Masalva habla sobre la amputación que sufrió tras contraer una bacteria que casi le cuesta la vida
Manuel Masalva se hace presente en los foros de Ventaneando para hablar sobre la agresiva infección bacteriana que contrajo durante un viaje a Asia.
En Ventaneando recibimos al actor Manuel Masalva, quien se hace presente en nuestros foros para hablar sobre la reciente amputación que sufrió tras contraer una agresiva bacteria que casi le cuesta la vida durante un viaje por Filipinas y Dubái. Actualmente, el artista se encuentra en rehabilitación y listo para volver al mundo de la actuación. Aquí la entrevista completa.