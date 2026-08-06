Luis confiesa que el delantal negro en MasterChef 24/7 ya no le da miedo (VIDEO)

Los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron este jueves una clase especial de embutidos con el Chef Alberto Collarte. Al hablar de las actividades que les esperan hoy, Luis fue el encargado de explicar de qué va la gala de delantales negros y le reveló al experto culinario que es el concursante que ha recibido en más ocasiones este castigo. En ese sentido, el veracruzano confesó que ya no le da miedo recibirlo y estar al borde de ser eliminado.