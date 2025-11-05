inklusion logo Sitio accesible
¿No les gusta que Lola Cortés esté en La Granja VIP? La familia de la actriz reveló su postura

La participación de Lola Cortés en La Granja VIP no tiene muy contenta a su familia, así lo dijo su hermana: confesó sentir coraje por cómo le hablan dentro del reality.

La participación de Lola Cortés en La Granja VIP no tiene muy contenta a su familia, así lo dejó claro Laura Cortés, su hermana. Y es que confiesa sentir coraje de ver cómo hablan de la actriz dentro del reality y asegura que no le gustó que la nominaran. Sin embargo, se mostró contenta por la ofrenda que montaron en La Granja VIP. Checa todo lo que confesó.

