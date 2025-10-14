inklusion logo Sitio accesible
Felicia Mercado recuerda lo que vivió con Fede Dorcaz, el modelo recientemente asesinado

Luego del sensible homicidio del modelo argentino Fede Dorcaz, quien habría sufrido un ataque directo, la actriz Felicia Mercado recordó sus mejores momentos.

Luego del sensible homicidio del modelo argentino Fede Dorcaz, la actriz Felicia Mercado no da crédito de lo sucedido que, al parecer, se habría tratado de un ataque directo. Así recordó la consagrada actriz al fallecido modelo.

