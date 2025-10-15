inklusion logo Sitio accesible
¿El FICM vetó la película de Gustavo Loza? Así respondió el presidente del Festival

Alejandro Ramírez, presidente del FICM, fue cuestionado sobre la proyección del trabajo de Gustavo Loza; aseguró que él no es responsable de la programación.

TV Azteca

¿El Festival Internacional de Cine de Morelia vetó la película de Gustavo Loza? Alejandro Ramírez, presidente del FICM, fue cuestionado sobre la proyección del trabajo de Loza, y además de asegurar ‘no tener conocimiento’, indicó que él no es responsable de la programación de los trabajos cinematográficos.

