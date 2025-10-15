inklusion logo Sitio accesible
Alicia Villarreal, Romina Mircoli... ¿y quién más? Francisco Cantú suma un nuevo conflicto legal

TV Azteca

Francisco Cantú, quien acumula situaciones legales con Alicia Villarreal y Romina Mircoli, suma un nuevo pleito. Issis Ceja, quien fuera su colaboradora en temas artísticos, asegura que ha sido amenazada por Cantú, pero además involucra en su caso a Mayela Laguna. Aquí todos los detalles.

