Alicia Villarreal, Romina Mircoli... ¿y quién más? Francisco Cantú suma un nuevo conflicto legal
TV Azteca
Francisco Cantú, quien acumula situaciones legales con Alicia Villarreal y Romina Mircoli, suma un nuevo pleito. Issis Ceja, quien fuera su colaboradora en temas artísticos, asegura que ha sido amenazada por Cantú, pero además involucra en su caso a Mayela Laguna. Aquí todos los detalles.
