Exclusiva: Gael García presenta su nueva película “Hombre al Agua” en el Festival de Cine de Venecia

“Es inimaginable”: Gael García presenta “Hombre al Agua”, su nueva película como director en el Festival de Cine de Venecia, donde estuvo acompañado de Ricky Martin, protagonista de la cinta. La película aborda temas como la crisis de la masculinidad. Diego Luna también se hizo presente para acompañar a su buen amigo. Aquí los detalles.