¿Kristal Silva merecía tarjeta roja? ¡Por la ventaja en el Sin Palabras!

En el Sin Palabras de media semana, el Favorito y el Pueblo se disputaron la ventaja semanal, pero en el calor de las emociones del juego, Kristal Silva se ganó una tarjeta amarilla que, para los ojos de Sergio Sepúlveda, bien merecía una tarjeta roja. ¡Revive el juego completo del 9 de septiembre 2026!