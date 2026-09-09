¿Kristal Silva merecía tarjeta roja? ¡Por la ventaja en el Sin Palabras!
Buscando conseguir un importante punto, Kristal Silva recibió una tarjeta amarilla por, según Sergio Sepúlveda, actuaciones impúdicas. ¡Revive el juego completo!
En el Sin Palabras de media semana, el Favorito y el Pueblo se disputaron la ventaja semanal, pero en el calor de las emociones del juego, Kristal Silva se ganó una tarjeta amarilla que, para los ojos de Sergio Sepúlveda, bien merecía una tarjeta roja. ¡Revive el juego completo del 9 de septiembre 2026!