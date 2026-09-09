“Yo no puedo hacerme cargo de ninguna situación”; Yordi Rosado se deslinda de su entrevista con Luis de Llano

Luego de que su polémica entrevista con Luis de Llano desencadenara un caso que propició cambios legales, Yordi Rosado se deslinda y asegura: “Yo no puedo hacerme cargo de ninguna situación”. No obstante, hace énfasis en que lo más importante es que se haga justicia a las víctimas, en este caso, Sasha Sokol. Por su lado, Luis de Llano podría enfrentar un proceso legal que conlleva cárcel si insiste en desacatar las órdenes de las autoridades. Esto es todo lo que se sabe.