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¡Pascal ‘reventó' a Kevyn Bicolor y Kunno se molesta con Julio! Revive lo mejor de La Granja VIP

Pascal llegó a su límite con Kevyn Bicolor y no dudó en decirle todas sus verdades de frente, mientras que Kunno se molestó con Julio. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP!

Pascal explotó contra Kevyn y le dijo todas sus verdades porque cree que no trabaja lo suficiente, la molestia de Kunno con Julio por no dejarse ayudar. ¿Pascal tiene razón en lo que le reclamó a Kevyn Bicolor? ¿Kunno tenía razones para molestarse con Julio? ¡Checa el análisis de lo que ocurre en la Segunda Temporada de La Granja VIP!

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