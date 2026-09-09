¡Pascal ‘reventó' a Kevyn Bicolor y Kunno se molesta con Julio! Revive lo mejor de La Granja VIP

Pascal explotó contra Kevyn y le dijo todas sus verdades porque cree que no trabaja lo suficiente, la molestia de Kunno con Julio por no dejarse ayudar. ¿Pascal tiene razón en lo que le reclamó a Kevyn Bicolor? ¿Kunno tenía razones para molestarse con Julio? ¡Checa el análisis de lo que ocurre en la Segunda Temporada de La Granja VIP!