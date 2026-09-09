¿Lo va a demandar? Maribel Guardia responde a cirujano plástico que usó su imagen sin autorización
Maribel Guardia reacciona al uso no autorizado de su imagen por parte de un famoso cirujano plástico para promocionar su trabajo: ¿Habrá demanda?
Maribel Guardia reacciona al uso no autorizado de su imagen por parte de un famoso cirujano plástico para promocionar su trabajo. Si bien la artista asegura que no demandará, sí hace un llamado para evitar este tipo de prácticas. La reconocida actriz también habló sobre las declaraciones de Imelda Garza de que no entró a La Granja VIP Segunda Temporada: “Es una carrera muy difícil”.