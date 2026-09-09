Exclusiva: “Me dolió mucho”; Charly López revela que no está listo para reencontrarse con su madre

Charly López comparte para el lente de Ventaneando que no está listo para restablecer contacto con su madre, luego de ser señalado por sus hermanos de haberla abandonado: “Me dolió mucho las palabras que dijeron (...) Te pega bien cañón y sobre todo de quién viene”. El artista también aprovechó las cámaras para reaccionar a la detención de Luis de Llano: “Las consecuencias, cuando las cosas no se hacen en tiempo y forma, son peores”. Por su lado, su excolega Víctor Noriega, quien forma parte de “Back to the 90s”, se pronunció sobre la controversia entre Charly y Paty Manterola: “Los pelitos con Charly, se lo preguntan a Charly”.