"¡Nunca no esperamos que tuviera esta trascendencia!”, Gael García se sincera sobre Amores Perros
¡Exclusiva! Como parte de los festejos del 25 aniversario de su estreno, Amores Perros vuelve a las salas de cine y Gael García reveló lo que le representa.
TV Azteca
Como parte de los festejos del 25 aniversario de su estreno, Amores Perros vuelve a las salas de cine. Gael García Bernal se sinceró y contó lo que esta cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu le representa. Esto fue lo que le contó en exclusiva a Linet Puente para Ventaneando.
