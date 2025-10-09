inklusion logo Sitio accesible
"¡Nunca no esperamos que tuviera esta trascendencia!”, Gael García se sincera sobre Amores Perros

¡Exclusiva! Como parte de los festejos del 25 aniversario de su estreno, Amores Perros vuelve a las salas de cine y Gael García reveló lo que le representa.

Como parte de los festejos del 25 aniversario de su estreno, Amores Perros vuelve a las salas de cine. Gael García Bernal se sinceró y contó lo que esta cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu le representa. Esto fue lo que le contó en exclusiva a Linet Puente para Ventaneando.

