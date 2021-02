Entérate en fotos del escándalo que se armó al rededor de Juan José Origel tras su viaje a Miami, Florida, por una vacuna.

El conductor de televisión asegura que no infringió ninguna ley como se ha dicho en las redes sociales.

El presentador Juan José “Pepillo” Origel se ha convertido en el blanco de críticas, no solo nacionales, hasta internacionales luego de que compartiera una fotografía en la que presumió haber recibido la vacuna contra el Covid-19.

Origel viajó hasta Miami, Florida, para aplicarse la vacuna, compartió dicha fotografía en redes sociales bajo la leyenda “Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad” (sic).

Ataques en su contra

La publicación desató la furia de los internautas, y no sólo de los mexicanos, pues algunos estadounidenses también lamentaron que, aunque pagan sus impuestos y han trabajado durante toda la pandemia en dicho país, un turista reciba la vacuna antes que ellos.

No solo medios de Estados Unidos reportaron la noticia, incluso la prensa británica habló de la indignación que desataron las acciones del presentador mexicano que fue calificado de “egoísta”.

A este fenómeno en el que personas con solvencia económica viajan a Estados Unidos a recibir la vacuna contra el coronavirus se le ha denominado “turismo de vacunas”, el cual ha sido duramente criticado por las distinciones sociales que esto supone.

No es el primer caso

Debido a que esta no es la primera vez que se presenta un caso como este, el estado de Florida ha cambiado sus condiciones para aquellos que quieran recibir la dosis, pues tendrán que demostrar que son residentes de dicho estado.

El presentador fue entrevistado por Ventaneando y explicó cómo fue que consiguió que lo vacunaran el Estados Unidos.

“Yo apliqué y me mandaron. Es una aplicación que hice por correo. O sea, haz de cuenta que me dijo una amiga: ‘Mira, escríbeles aquí y luego ya te dicen’, así me llegó la cita, pero del jueves me llegó para el sábado. O sea, el viernes tuve que arreglar todo y me fui saliendo de Ventaneando. Me fui para Miami (…) Llegué y la verdad me impresionó muchísimo, eh, pues no sé por qué. No me imaginé y estoy muy contento”, comentó Juan José Origel.

En espera de la segunda dosis

Agregó que deberá volver para recibir la segunda dosis y aseguró que no presentó ninguna molestia tras ser vacunado.

También fue cuestionado sobre el nombre de la página o el contacto en el que realizó la presunta cita, aunque dijo que no recordaba. “Es que no me la sé ahorita”, aseguró.

Tras la enorme ola de críticas, el famoso ha respondido con una serie de imágenes con frases reflexivas a través de sus redes sociales, sin embargo, varios de los usuarios de Internet se han percatado que algunas de sus imágenes son incorrectas, pues le atribuyen ciertas frases a personas que tienen otra autoría.

De acuerdo con el plan de vacunación mexicano, los primeros en recibir la vacuna deben ser los trabajadores de la salud, después las personas de 80 años y más y posteriormente aquellos con una edad entre los 70 a 79, grupo al que pertenece “Pepillo”, pues tiene 73 años.

Cuál será su futuro

Diversos medios de comunicación han dado a conocer que Juan José Origel estaría muy cerca de cumplir con una castigo por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Se dice que el presentador de televisión podría recibir una multa, su visa de turista sería cancelada y de paso no recibiría la segunda dosis de la vacuna.

Hasta el momento esto se trata de un rumor, pues de manera oficial las autoridades del país vecino no han salido a decir nada al respecto.