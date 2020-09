ENTÉRATE EN FOTOS | La “Kim Kardashian de Tepatitlán” se sinceró sobre su cuerpo: “Todo lo que ven está operado”.

La novia de Vicente Fernández Jr. aceptó que se ha metido cuchillo en más de una ocasión.

Mariana González Padilla, mejor conocida como la “Kim Kardashian de Tepatitlán”, causó gran revuelo en las redes sociales después de confesar que su cuerpo ¡no es natural!

Sin pena ni gloria la novia de Vicente Fernández Jr. contó que “Todo lo que ven está operado”, incluso se animó a contar que todas pueden tener un cuerpo de infarto si se ponen en manos de su cirujano plástico.

“Todas podemos estar iguales o hasta mejor porque todo es cirugía plástica, mi doctor es muy bueno”, dijo.

Incluso Mariana pidió a quienes estén interesadas en los datos de su médico la contacten por mensaje directo para compartirles el dato, incluso, se ofreció a dar asesorías sobre las operaciones estéticas.

Después de revelar que su cuerpo no es natural, también se animó a decir que siempre utiliza filtros que le hacen ver más afilada la nariz y aclaran los ojos.

Si bien es cierto que la naturalidad de Mariana se ha puesto en tela de juicio en más de una ocasión, también lo es que la novia de Vicente Jr. siempre se mostrado abierta sobre el tema de las cirugías, pero esta es la primera vez que Mariana habla abiertamente sobre su cuerpo y las cirugías que se ha hecho.

Hace unas semanas la jalisciense reveló a Ventaneando los arreglitos que se ha hecho a lo largo de su vida.

“Me redujeron un poquito más la cintura, me hice la lipomarcación. Y me arreglaron una cirugía en el pecho que no me encantaba. Y fue algo lindísimo porque el que te quiere está en las buenas y en las malas. Y pues, es algo en donde no estás arreglada, está en tu peor. Y yo estoy enamorada de todo ese tipo de detalles”, contó.

No cabe duda que cuerpos vemos, cirugías desaconocemos ...