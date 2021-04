Filtran video de la audiencia de Eleazar ‘N’: Tefi Valenzuela llora al saber que no se le hizo justicia.

La cantante y modelo peruana se mostró ‘devastada’ al conocer que un juez concedió libertad condicional por tres años a su agresor.

Luego de que Eleazar “N” saliera de prisión en donde enfrentaba el juicio por golpear a Tefi Valenzuela, muchas críticas ha recibido la modelo peruana quien alzó la voz para defenderse de quienes la acusan de haber recibido dinero y “vender” su perdón.

Pese a que la peruana dio a conocer que respetaba lo que la ley indica, tras las agresiones que ha sufrido, explicó el proceso legal por el que tuvo que pasar para que su expareja aceptara su culpa.

Por medio de un video que subió a YouTube, Tefi Valenzuela negó haber llegado a un acuerdo económico para que Eleazar “N” saliera de la cárcel.

La cantante explicó las cuatro opciones que había en el proceso legal contra el actor: “Soy Stephanie Valenzuela y no he recibido ni un peso hasta hoy del caso que tengo contra Eleazar “N” ni tampoco le he otorgado el perdón. No sé en qué momento pasé a ser la víctima a ser la culpable de que él esté en libertad, pero las cosas son así”.

La cantante indicó que la primera opción era otorgarle el perdón a Eleazar “N”, ella aclaró que no lo hizo y que de habérselo otorgado, el actor hubiera quedado libre sin condiciones.

“El perdón que nunca le di ni se lo voy a dar, como se los dije desde el día uno. Aquí yo hubiera podido recibir dinero por debajo, hasta tres millones si me daba la gana, pero no lo hice”, indicó Valenzuela.

Tefi también habló sobre la segunda opción, que era lo que ella quería: un procedimiento abreviado, con ello, Eleazar “N” hubiera podido salir pagando una fianza.

La exprometida del actor señaló que tener un juicio dejo de tener sentido cuando el actor se declaró culpable de haberla agredido.

Finalmente, explicó lo que pasó con el caso de Eleazar “N” y el proceso por el cual obtuvo su libertad: la suspensión condicional que obtuvo al aceptar su culpabilidad y que durará tres años en los que tiene que acudir a terapia, ir a firmar cada tres meses, pedir una disculpa pública, así como también dar una cantidad de dinero que el juez estipula a manera de reparación de daños.

Valenzuela aclaró que en cualquiera de las cuatro opciones, Eleazar “N” tenía que darle una cantidad de dinero por la reparación de los daños.

“¿Por qué sería esta la mejor opción? Primero porque él no sale libre, él tiene tres años de libertad condicional, tiene que ir a firmar cada tres meses y si agrede a otra mujer o me hace algo a mí se va directamente a la cárcel. Tengo protección para mí, mis testigos y familiares porque lo necesito, además él tiene que ir a terapia”, añadió.

Tefi aseguró que si otras mujeres lo hubieran denunciado penalmente antes, él no hubiera salido de prisión, sin embargo, ella no se arrepiente de haberlo hecho, pues con ello contribuye a que si otra mujer es agredida por el actor, reciba el castigo que merece.

Filtran video de la audiencia de Eleazar “N” y Stephanie Valenzuela

A la par del video de Stephanie Valenzuela explicando con ‘peras y manzanas’ por qué recibió dinero de su agresor, un medio de Estados Unidos dio a conocer otro de la audiencia de Eleazar “N”, en él se puede ver a la peruana llorando de impotencia al conocer el veredicto del juez.

En dicho video también se puede ver a Tefi cuestionando a sus abogados sobre la decidión el juez, aclarando que nunca llegó a un acuerdo con el actor y que por su mente no pasaba recibir dinero para que consiguiera su libertad como se ha dicho en diversos medios de comunicación y en las redes sociales.

El video, que ha sido visto por cientos de personas, deja ver que la también cantante siempre dijo la verdad y se espera que los ataques en su contra paren de una vez por todas.

Eleazar Gómez ofreció una disculpa a Tefi Valenzuela y a todas las mujeres que se sintieron “agredidas u ofendidas”.