No dará tregua: Stephanie Valenzuela, la novia de Eleazar Gómez, irá con todo contra el actor.

Tras su detención, el actor Eleazar Gómez fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar equiparada, luego de ser acusado por su novia de agresión física y verbal.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un comunicado para informar que el juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por ello, José Eleazar Gómez Sánchez (nombre completo del intérprete) tendrá que permanecer dos meses en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Eleazar, de 34 años de edad, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Capitalina por presuntamente golpear e intentar estrangular a su novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela.

De acuerdo con el reporte, los vecinos de la colonia Nápoles pidieron apoyo tras escuchar los gritos de auxilio de “Tefi”. Según las declaraciones de la víctima, Gómez la insultó, amenazó, la aventó a la cama para después golpearla; tras esto, la joven escapó y pidió ayuda a sus vecinos.

Se dio a conocer que los hechos ocurrieron horas después de que el actor le pidiera matrimonio a Tefi y ella dijera que no.

La también cantante, Stephanie, aseguró que no dará ni un paso atrás en su denuncia contra su agresor. El pasado viernes Tefi asistió a la audiencia inicial del caso, al que llegó acompañada por su hermano Frank Valenzuela, quien dio unas breves palabras a la prensa donde aseguró que no volvería a cometer el error de dejar a su hermana.

“Mi hermana está consiente de todo lo que está pasando, ella siempre va a estar apoyando a las mujeres y lo único que puedo decirles es que ella no va a retractarse de nada y va a seguir para adelante”.

“No voy a otorgar ningún perdón, lo único que puedo pedir es que la justicia mexicana, que sé que es un organismo muy serio, haga justicia”, agregó.

Historial violento

Esta no es la primera vez que Eleazar se ve envuelto en un escándalo como este, pues fue en 2017, cuando tuvo una relación con la modelo Vanessa López, que ésta lo acuso de maltrato físico y psicológico, incluso le detalló a un programa matutino que los 10 meses de relación que tuvo con el también cantante estuvieron llenos de “mucha violencia física y agresiones verbales”.

“Hubo cosas muy feas. No lo hice público porque no quería que se hiciera escándalo. Una vez llegó la policía y teníamos miedo que se hiciera escándalo, pero son cosas que al parecer no le importan y cuando se enojaba, lo demostraba donde fuera”, reveló la modelo sonorense.

Eleazar y Danna Paola vivieron un romance secreto rodeado de polémica, pues cuando se conocieron, Danna tenía apenas 14 años, mientras que Eleazar ya tenía 24.

El romance traspasó la pantalla chica y se convirtió en una relación en la vida real, la cual, tampoco era muy legal. El noviazgo duró cerca de 6 años, y fue al cumplir los 18 que Danna confirmó su relación.

Los paparazzi y los usuarios de redes sociales dieron testimonio de las frecuentes peleas entre Danna y Eleazar, una de ellas en particular fuerte a las afueras de un cine, cuando, según un usuario de redes sociales, el actor pensó que Danna lo estaba engañando con un compañero de la obra de teatro “Wicked”, misma que la estrella de “Élite” protagonizó.

En 2015 terminó la relación y fue un amigo de la cantante de “Oye Pablo” quien reveló que el noviazgo se rompió por los actos violentos de Eleazar contra Danna. Por su parte Gómez dijo a los medios de comunicación que Danna es una mujer manipuladora, posesiva e hipócrita.

