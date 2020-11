La familia de Stephanie Valenzuela la hizo llorar después de las muestras de cariño que recibió a la distancia.

La peruana fue sorprendida durante una entrevista en vivo por su mamá, primos y más familiares.

La modelo Stephanie Valenzuela ha tenido semanas difíciles desde que sus vecinos en la colonia Nápoles en la CDMX tuvieran que llamar a la policía para auxiliarla después de un presunto ataque de su ahora expareja Eleazar “N”.

La modelo ha tenido que lidiar con el proceso de recuperación psicológico, además de audiencias, entrevistas con la prensa y hasta el escrutinio público. Sin embargo, se ha mantenido fuerte y firme en su decisión de pedir justicia, pues aunque ha aclarado que puede perdonar al actor en su corazón, no lo hará legalmente.

Sin embargo, Tefi no está sola, tiene el apoyo de sus seguidores y por supuesto, de su familia. El primero en pronunciarse a favor de Tefi fue justamente su hermano, Frank Valenzuela, quien dijo que defenderá a su hermana y no cometerá el error de dejarla sola otra vez, y durante este proceso él ha actuado como un guardaespaldas para su hermana.

La modelo apareció en un famoso programa peruano (de donde es originaria la joven) sin saber que le esperaba una sorpresa: la mamá de Tefi apareció a través de una videollamada mediante la cual le manifestó su apoyo a su hija.

“Sabes que te amor y te quiero. Eres mi tesoro. Siempre voy a estar contigo. Estoy bien porque sé que vas a llegar lejos”, le dijo.

La también cantante agregó que tiene meses sin ver a su mamá debido a la emergencia sanitaria que azota al mundo. “Hace meses que no veo a mi mamá. No es igual estar lejos, que juntas. Ya pronto iré a verla”, señaló.

Stephanie, conmovida, también vio un video que varios de sus familiares le hicieron llegar desde varias partes del mundo para reiterarle su amor y su apoyo en estos momentos difíciles.

Recientemente Tefi usó sus redes sociales para agradecer a aquellos que la han apoyado durante este proceso. “Gracias a todos los que me han escrito y mandado todo su apoyo y buenas energías. Estoy más tranquila, y sobre todo agradezco a las autoridades mexicanas por actuar conforme a derecho y al consulado peruano por estar conmigo. Yo voy hasta las últimas, ni una menos, grita por tu vida”, escribió en redes.

Hace un par de días la madre de Eleazar “N” envió un mensaje a través de la cuenta oficial de Instagram de su otra hija, la también actriz Zoraida Gomez: “Me dirijo a ustedes los medios de comunicación y al público en general para decirles que como familia no podemos dar ninguna declaración ahorita por el proceso que está pasando mi hijo, pero que aquí estamos para apoyarlos, mi hija Zoraida, mi hijo Ali y yo...”.

Y siguió: "...La cosa está en que soy diabética, soy hipertensa, estoy operada de derrame cerebral, y tengo 61 años y no puedo ir a visitarlo en donde él está, entonces tengo muchas ganas de abrazarlo, de besarlo y de decirle que lo amo con todo mi corazón y que no se olvide nunca de eso y realmente no es un mal niño, es un niño dulce, trabajador, desde siempre ha sido muy trabajador, entonces que lo quiero mucho y que lo quiero por siempre y que acá estamos toda su familia apoyándolo con todo y por todo”.

Tras las palabras de Melisa Sánchez, madre de Eleazar “N”, Tefi declaró para un popular programa de espectáculos: “Lo único que puedo tener es pena por las palabras que escuché, porque ya puedo ver que es una mujer que cree que la violencia es normal y no puedes tú como mujer, por mucho amor que le tengas a un familiar, justificar la violencia. Creo que no está bien. Como familia deberían apoyar a que él no sea un peligro para la sociedad, para que más adelante no pueda matar a una mujer y no pase toda su vida en un reclusorio”.

Y añadió: “Lo único que acá importa es lo que le médico legista tiene, los videos y fotos que tiene la justicia. Yo no me voy a desgastar, creo que hice lo correcto, ya las pruebas están con peritos y médico legista y nadie lo puede negar”.