Eleazar “N” se queda en prisión, Stephanie Valenzuela rechaza acuerdo que dejaría en libertad al hermano de Zoraida Gómez.

Los abogados del actor esperaban que su cliente alcanzara la libertad en los siguientes días, sin embargo, la modelo desea que la ley sea quien tome la decisión final.

La tormenta no termina para el actor Eleazar “N”, pues recientemente se dijo que podría quedar en libertad tras lograr un acuerdo con Stephanie Valenzuela, sin embargo, los encargados de su representación artística informaron que “Tefi Valenzuela se mantiene fuerte en la demanda contra Eleazar ‘N’”.

La modelo peruana habría rechazado el ofrecimiento que pondría en libertad a Eleazar “N” en los próximos 15 días, se trata de un acuerdo económico que los abogados del actor le ofrecieron a la cantante para que desistiera de su demanda por agresión.

El 26 de febrero se realizó una audiencia a la que asistió la también actriz y los representantes legales de Eleazar, quien deberá seguir con el proceso legal tras las rejas del Reclusorio Norte. A la salida de la misma el abogado del intérprete dijo a Ventaneando que estaba esperando una cuantificación de daños para intentar un acuerdo que dejaría en libertad al presunto agresor en 15 días.

“Presentamos un peritaje por la cuantificación de daños el cual se le presentó a la señorita Stephanie. Ella se comprometió a la siguiente semana a presentar el suyo y sobre eso poder llegar a un acuerdo reparatorio”, explicó el abogado Irving Torres.

Tefi presentó un comunicado de prensa dos días después de la audiencia en el que aclara que no llegará a un acuerdo porque espera que la justicia se encargue de darle la sanción que merece a Eleazar “N”. “Continuar alzando la voz por las mujeres en Latinoamérica, invitando a no quedarse calladas y denunciar cualquier abuso por parte de sus parejas en el presente o pasado”, señaló la peruana en dicho comunicado.

Mientras sigue la espera del proceso judicial, Tefi está preparando su próximo material musical en el que busca “plasmar sus sentimientos y el momento que vivió en carne propia”.

A principios de noviembre del 2020 el actor Eleazar “N”, de 34 años de edad, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Capitalina por presuntamente golpear e intentar estrangular a su novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela.

El intérprete fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar equiparada, luego de ser acusado por su novia de agresión física y verbal, se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Trascendió que el día de la presunta agresión la pareja había salido a cenar a un restaurante en Santa Fe, donde el actor le propuso matrimonio a la modelo peruana, sin embargo, al regresar a su departamento Tefi declinó la propuesta y comenzó la discusión.

Eleazar y Stephanie se hicieron novios en julio pasado y pocos días después el actor se fue a vivir al departamento de la peruana.

De acuerdo con algunos allegados a Tefi, prácticamente desde el comienzo de la relación todo se había tornado tóxico, pues, según una declaración anónima, Tefi les habría comentado a sus amigos que Eleazar la violentaba de forma verbal, la humillaba, la insultaba e incluso le tenía miedo.

“Eleazar notó que Tefi no estaba muy contenta, y aunque en ese momento no le dijo nada, cuando llegaron al departamento de ella, él le empezó a reclamar que por qué estaba distante, que no le había dado importancia al hecho de que él le pidiera matrimonio, se enfureció y se puso muy agresivo, como loco, empezó a gritarle groserías, de pu** no la bajaba, la humillaba y la amenazó con matarla (…) Tefi estaba aterrada por el arranque bipolar de él, así que trató de ignorarlo y se empezó a ponerse la pijama para dormirse, pero de repente Eleazar la jaloneó y comenzó a desgarrarle la ropa, la tiró hacia la cama y empezó a insultarla y a decirle que la iba a matar; obvio fue el momento en el que Tefi entró en pánico, pues él comenzó a apretarle el cuello”, reveló una allegada a la modelo.

La declaración indicó que Eleazar persiguió a Tefi hasta afuera del departamento, donde amenazó con deportarla.

De acuerdo con el reporte, los vecinos de la colonia Nápoles pidieron apoyo tras escuchar los gritos de auxilio de Tefi. Según las declaraciones de la víctima, Gómez la insultó, amenazó, la aventó a la cama para después golpearla; tras esto, la joven escapó y pidió ayuda a sus vecinos.

