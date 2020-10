FOTOS | Estos famosos estaban de vacaciones y vivieron el huracán Delta. Así contaron sus experiencias en redes sociales.

Después de meses de estar confinados en casa por la pandemia, algunos famosos decidieron relajarse e ir de vacaciones al Caribe Mexicano, ¡pero no se imaginaron que un huracán arruinaría sus planes! Varios compartieron a través de sus redes sociales su preocupación por el paso del huracán Delta que llegó a México este miércoles 7 de octubre por la madrugada como categoría 4. ¡Afortunadamente al tocar México, el huracán fue bajando de intensidad! Pues de categoría 4, bajó a 3 y después a categoría 2. Esto hizo que los daños fueran menores. Los habitantes e industria hotelera de Cancún y sus alrededores, están completamente preparados para este tipo de situaciones, ¡así que de inmediato desalojaron y pusieron a sus huéspedes a salvo! ¿Quieres saber qué famosos vivieron muy de cerca el pánico de vivir un huracán? ¡Aquí te lo decimos!

Comenzamos con Roberto Palazuelos, que compartió sus buenos deseos y bendiciones para el Caribe Mexicano, pues él pudo escaparse desde su jet privado. ¡Qué afortunado! “Nos vamos Justo a tiempo antes de que pegue el huracán Delta en Cancún, espero no sea grave, mis hoteles ya fueron evacuados y los turistas están a salvo, tengan mucho cuidado, extremen precauciones. Dios protege al caribe Mexicano”, dijo Palazuelos.

Lo mismo le sucedió a Sherlyn, estaba de vacaciones con su bebé André, ¡ y obvio estaba doblemente preocupada! Uno como sea ¿pero las criaturas? “No me tocaba un huracán desde que era una pubertilla. Van a evacuar los hoteles, estoy un poco nerviosa por André. Prepárense, pongan sus maderas, no anden en la calle, sigan las indicaciones de protección civil”, expresó Sherlyn.

De igual forma, Bárbara De Regil mostró su preocupación en un video que compartió en su Instagram, ya que no contaba con un refugio, ¡y nunca en su vida había vivido un huracán! “Nos desalojaron del hotel, no hay vuelos, el huracán viene fuertísimo y no tengo dónde quedarme”, dijo la actriz. Unas horas después, tambien en sus historias de Instagram, agradeció a todos sus fans, pues algunos que viven creca de donde ella se encontraba, ¡le ofrecieron sus casas para ponerse a salvo con su familia! Afortunadamente Bárbara encontró en dónde refugiarse.

Fernando del Solar fue otro de los famosos afectados por la llegada del huracán Delta a Quintana Roo. Fernando subió fotos días antes en donde se le veía disfrutando del Caribe Mexicano, y justo el día de la llegada del huracán, subió a su Instagram una imagen en donde mostró que se estaban previniendo para evitar daños. “Qué día tan feliz... pero a correr que se viene el Huracán #Delta ... #Cancún a cuidarse y prevenir”, escribió en su publicación.

Nuestra querida Sofía Aragón contó por medio de sus historias de Instagram que se quedó atrapada en Isla Mujeres. Dijo que en la tarde las cosas estuvieron tranquilas y que pudo salir al supermercado a comprar víveres.“Es el primer huracán que me va a tocar vivir en mi vida. Nos tenemos que resguardar, ya no hay regresos a Cancún, de hecho estamos en Isla Mujeres, quiero estar tranquila”. dijo la reina de belleza.

Mane y Jawy vivieron el mismo miedo e incertidumbre pues se encontraban en Cancún junto con sus familias para festejar el cumpleaños de Jawy, ¡que fue justamente el día que llegó el huracán! De igual manera en sus redes sociales fueron relatando que los desalojaron de su hotel y los resguardaron en un centro de convenciones en donde pudieron pasar la noche y al menos cantarle las mañanitas a Jawy.

No cabe duda que somos nada frente al poder de la naturaleza. Afortunadamente los daños fueron menores y no hay pérdidas que lamentar, todos supieron cómo actuar y ahora les queda una experiencia, que aunque seguro no le desean a nadie, los fortaleció como personas y como familia. ¡Qué bueno que todos están bien!