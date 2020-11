Eugenio Derbez ganó un Emmy y se quedó con la boca abierta, ¡literal! Se enteró en el dentista. En FOTOS te contamos.

Estamos muy contentos y orgullosos de Eugenio Derbez, pues es un claro ejemplo del mexicano que lucha por sus sueños, no se rinde, trabaja duro, llega lejos, ¡y cosecha éxito tras éxito! Esta vez, un logro más llegó a su vida, sigue leyendo y viendo todas las fotos, ¡aquí te contamos!

En esta ocasión, Eugenio estaba nominado en la categoría de “Premio Emmy Diurno como El Presentador de Programa Diurno Destacado en Español” ¡y lo ganó! Fue reconocido gracias a su trabajo como conductor del programa de “LOL: Last One Laughing”. Muy bonito y todo pero, recibió la noticia en un no muy buen momento que digamos, ¡mientras estaba en consulta con el dentista! Obvio era una noticia que había que celebrar, así que no se quedó con las ganas y lo hizo, aunque tenía un retenedor en la boca y estaba acostado en la camilla del consultorio.

Quiso subir a sus redes sociales un video de agradecimiento, pero no lo logró, pues estaba en pleno tratamiento dental. ¡Así que su dentista ayudó a traducir lo que él quería decir! “Estoy en el dentista y acabo de ganar un Emmy. ¡Esto es fabuloso! ¡Estoy muy feliz!”, dijo Derbez con ayuda de su doctora.

Eugenio tuvo tiempo para celebrar después, y a través de su cuenta de Twitter compartió el discurso virtual que dio, realizado de esta manera por las medidas restrictivas que se implementaron por el COVID-19. “Yo sabía que era un formato arriesgado, pero decidí hacerlo para mostrarle al mundo que en México hay mucho talento nuevo de comedia, sólo hay que darles la oportunidad y la plataforma”.

No cabe duda de que en México hay mucho talento, y bien dicen que solo falta apoyarlo. Eugenio también es el claro ejemplo de apoyo a sus amigos actores y comediantes, claro, si es que les ve potencial, pues en sus producciones siempre le da oportunidad a los que puede. ¡Entre mexicanos hay que ayudarnos!

Nos sentimos sumamente orgullosos y felices por el Emmy de Eugenio Derbez, pues se lo merece. ¡Enhorabuena, Eugenio! Y que sigan los éxitos.