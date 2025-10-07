La hermana de Octavio Ocaña recibió un lindo gesto de su excuñada
Bertha, hermana de Octavio Ocaña, compartió en exclusiva el gesto que la pareja de su fallecido hermano tuvo con ella; además, contó avances del proceso legal del caso de su hermano.
TV Azteca
Bertha, hermana de Octavio Ocaña, compartió en exclusiva para Ventaneando el inesperado gesto que la pareja de su fallecido hermano tuvo recientemente con ella. Además, aprovechó la ocasión para revelar avances del proceso legal para obtener justicia en el caso de su hermano.
Galerías y Notas Azteca UNO