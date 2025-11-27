inklusion logo Sitio accesible
“Lo más difícil es desprenderte de un hijo”, Gretell Valdez confiesa lo complicado que ha sido separarse de su hijo Santino

A punto de romper en llanto, Gretell Valdez confesó lo difícil que ha sido separarse de su hijo Santino, quien se mudó a Londres para estudiar la preparatoria.

TV Azteca

A punto de romper en llanto, Gretell Valdez confesó lo difícil que ha sido separarse de su hijo Santino, quien se mudó a Londres para estudiar la preparatoria. Sin embargo, se reconoce haber criado a su hijo con seguridad.

