“Lo más difícil es desprenderte de un hijo”, Gretell Valdez confiesa lo complicado que ha sido separarse de su hijo Santino
A punto de romper en llanto, Gretell Valdez confesó lo difícil que ha sido separarse de su hijo Santino, quien se mudó a Londres para estudiar la preparatoria. Sin embargo, se reconoce haber criado a su hijo con seguridad.
