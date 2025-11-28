¿La nueva Martha Higareda? La CONFESIÓN de Camila Sodi sobre Michael Jackson que causa REVUELO

“Yordi, no me lo vas a creer” es una de las frases más virales, utilizada por Martha Higareda para contar alguna historia que involucra cierto nivel de incredulidad. Hoy, esta frase le pertenece a Camila Sodi, quien ha sido comparada con la actriz de “Amarte Duele” tras compartir una sorpresiva anécdota que involucra a nada más y nada menos que al Rey del Pop: Michael Jackson.

A través de una entrevista para el canal de youtube de Yordi Rosado, la actriz mexicana reveló que la Leyenda del Pop llegó de “sorpresa” a una fiesta familiar, celebrada en Nueva York. No obstante, el artista se sintió tan abrumado que prefirió pasar el resto de la velada en una habitación de la casa.

La misión de Camila Sodi: hacer que Michael Jackson saliera de la habitación

Según recuerda la actriz, su familia la envió como “embajadora” para convencer a Jackson de que saliera de la habitación para convivir con el resto de los invitados. Sodi, sin dudarlo, aceptó la misión y en cuestión de minutos ya se encontraba en la habitación del artista, invitándolo a salir.

“No quería salir Michael de su cuarto, estábamos en una fiesta, estaba en un cuarto encerrado, en New York, y me mandaron a mí a que por favor sacara de ahí al muchacho”, revela la famosa de 39 años. “Y, entonces, yo como ‘tik tik tik, hola Michael, ¿no quieres salir? Vente, estamos todos abajo’”.

La misión fue todo un éxito y Jackson accedió a salir de la habitación. No obstante, al ser cuestionada por Yordi sobre el resto de la conversación, Camila aseguró no recordar qué más le dijo la superestrella, seguido de un “qué horror”. En cuanto a si estaba nerviosa o no por hablar con una de las estrellas más famosas del mundo, Sodi reveló que no le causó “nada” de nervios.

La reacción en redes: ya la comparan con Martha Higareda

Como era de esperarse, la anécdota se volvió viral, por lo que las reacciones no se hicieron esperar.

Al momento, la historia de Sodi ha causado opiniones divididas, entre aquellos que la llaman “Martha Higareda 2.0” y “la nueva Martha Higareda”, y los fans que la defienden, asegurando que su historia puede ser real debido al vínculo que existe entre la familia Sodi y Tommy Mottola, quien fue uno de los principales socios comerciales de Jackson, antes de su disputa pública en 2001.

