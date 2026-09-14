Venga La Alegría | Programa 14 de septiembre 2026 Parte 2 | ¡Lomitos vestidos para las fiestas patrias, los mejores juegos y mucha diversión!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 14 de septiembre 2026, parte 2: La misa conmemorando el onomástico de Silva Pinal; la explosión en Minas de Cristo y el árbol que se cayó en el viaducto en CDMX, todo explicado Con Peras y Manzanas; Margarita McKenzie y la caja de inseguridades de los conductores.

También revisamos los mejores momentos del Exatlón, una tierna pasarela de lomitos vestidos para las fiestas patrias y celebramos el Día del Charro con una espectacular exhibición. Además, jugamos Coordenadas y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!