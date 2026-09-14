Venga La Alegría | Programa 14 de septiembre 2026 Parte 1 | Danna triunfa en Mentiras All Stars, los pleitos de Mane en La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 14 de septiembre 2026, parte 1: Belinda y Danna brillan en Mentiras All Stars junto a Mariana Treviño, Jorge Salinas habla de su regreso al cine, Arturo Carmona habla del estado de salud de su hija Melenie, aprendimos a hacer gelatinas para las fiestas patrias y un notario resolvió todas las dudas sobre el testamento.

También, los perturbadores videos de Gala Montes que desataron la preocupación de sus seguidores, el reportaje de Samantha Núñez, Gabriel Soto comparte cómo ha luchado contra la depresión, los vestidos más bellos para lucirse en las fiestas patrias y el recorrido de Lauro en CDMX. Además, la polémica de Mane vs Rafa Mercadante, la primera eliminación y más de La Granja VIP Segunda Temporada. ¡Venga La Alegría!