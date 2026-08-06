La Pura Sabrosura prueba los famosos Doriquesos con toque japonés
El programa visitó un negocio que combina antojitos con inspiración japonesa a precios accesibles.
La Pura Sabrosura llegó a la colonia Morelos para probar los populares Doriquesos, una de las especialidades de un establecimiento ubicado sobre la calle Ferrocarril. Además de este platillo, el lugar ofrece distintas opciones de comida japonesa y un menú que, según el programa, puede disfrutarse por alrededor de 200 pesos por persona.