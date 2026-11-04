"¡Sofía es de carácter!”, Pablo Montero reacciona a la polémica de su sobrina con Azalia en La Granja VIP
¿No defendió lo suficiente a Natalia? ¿Fue muy tibio? Pablo Montero habló sin filtros e hizo frente a las críticas tras su paso por La Granja VIP.
¿Pecó de tibio? ¿Por qué defendió poco a Natalia? ¿Kunno buscaba provocarlo? ¿Tibio? Tras su salida de La Granja VIP Segunda Temporada, Pablo Montero platicó Uno a Uno y sin filtros sobre todo lo que vivió dentro del reality. El cantante destacó su gusto por la naturaleza, los animales y las competiciones y, como era de esperarse, hizo frente a las críticas que recibió en redes sociales. ¡Ojo a su reacción sobre el tema de su sobrina Sofía!